



Средний размер пениса увеличился за последние три десятилетия на 24%

Средняя длина мужского полового органа увеличилась на 24% с 1992 года. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в World Journal of Men's Health.



Под руководством Майкла Айзенберга, доктора медицинских наук, который работает в Медицинской школе Стэнфордского университета, команда ученых провела исследование, чтобы найти ключевые ответы: увеличивается ли средний размер пениса? И если да, то чем это вызвано?



За длительный период времени было проведено более 75 исследований, в ходе которых были собраны измерения эрегированных пенисов у более чем 55 000 мужчин по всему миру.



Используя свои знания, полученные во время работы профессором урологии, а также практикуя медицину в качестве специалиста по мужской фертильности и сексуальной функции, команда доктора Айзенберга сделала соответствующие выводы: контролируемые данные для каждого региона (анализ региона, возраст субъекта и окружающее население) показали, что средняя длина пениса увеличилась на 24% за последние 29 лет.



Согласно Scope, блогу, созданному медицинскими программами Стэнфордского университета, Айзенберг видит в этом повод для беспокойства.



“Если мы наблюдаем такое быстрое изменение, это означает, что с нашим телом происходит что-то мощное. Мы должны попытаться подтвердить эти выводы, и если они подтвердятся, мы должны определить причину этих изменений”, — добавил Айзенберг.



Исследователи считают, что быстрый рост вызван химическим воздействием пестицидов и даже средств гигиены, что также может оказывать большее влияние на генетический гормональный фон.



“Эти разрушающие эндокринную систему химические вещества — их много — существуют в окружающей среде и в нашем рационе. Поскольку мы изменяем конституцию нашего тела, это также влияет на нашу гормональную среду. Химическое воздействие также считается причиной более раннего полового созревания мальчиков и девочек, которые могут повлиять на развитие половых органов”, — сказал Айзенберг.



Следующие шаги, по словам Айзенберга, потребуют изучения закономерностей в системах репродуктивного здоровья женщин и детей.









