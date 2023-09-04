



Ученые озадачены: Турецкая семья ходит на четвереньках – видео

Члены турецкой семьи Олас всю жизнь ходят на четвереньках, что противоречит пониманию эволюции человека. История семьи впервые привлекла внимание всего мира благодаря научной статье и последующему документальному фильму под названием “Семья, которая ходит на четвереньках”, показанному на BBC в 2006 году.



В семье 18 детей, шестеро из которых родились с чертой, ранее не встречавшейся у современных взрослых людей.



“От остального животного мира нас отличает тот факт, что мы ходим на двух ногах и высоко держим голову. Язык и другие факторы также играют свою роль, но для людей крайне важно осознавать, что мы отличаемся от других животных. Эта семья ломает все границы” – говорит профессор Николас Хамфри, эволюционный психолог из Лондонской школы экономики.



Исследователи из Ливерпульского университета провели исследования на детях и обнаружили, что их скелеты больше напоминают скелеты обезьян, чем человека. Кроме того, их мозг стал меньше и сморщился – состояние, которое обычно не влияет на способность прямохождения. Однако, в отличие от человекообразных обезьян, которые для передвижения используют костяшки пальцев, эти дети в основном использовали ладони.



Исследователи предположили, что этот уникальный вариант ходьбы мог возникнуть из-за ограниченных возможностей стоять на ногах после девятимесячного возраста. Чтобы помочь их развитию, члены семьи получили помощь физиотерапевта и специальное оборудование, что привело к значительному улучшению их подвижности.