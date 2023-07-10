



Ученые обещают израильтянам лето без медуз

Израильтяне с удивлением отмечают, пока что берега страны почти полностью свободны от медуз. По оценкам исследователей из Хайфского университета, вполне возможно, что такая ситуация сохранится на протяжении всего лета - так что жаркий сезон мы переживем практически без медуз.



"Судя по опыту прошлых лет, если медузы приплывали поздно и у нас были небольшие летние скопления, мы можем наблюдать это явление и в этом году", - сказал д-р Дор Аделист из университета Хайфы. "Другими словами, к нам не приплывет большое, плотное скопление. Мы говорим это осторожно, и, конечно, реальность еще может измениться, но если вы посмотрите на прошлый опыт, это, безусловно, наиболее разумная оценка на данный момент".



Обычно в это время года большие рои медуз заполняют фильтры различных электростанций, и каждая прогулка к морю сопровождается страхами получения ожога. Но пока что пляжи почти полностью чисты, а сообщения о медузах единичны. "В предыдущие годы мы уже получали сообщения от яхтсменов и траулеров, которые находятся посреди моря, что медузы на пути к нам. Сейчас они говорят, что море свободно от медуз", - говорит профессор Дрор Анхель, который вместе с доктором Эделистом основал сайт медузот бэ ам, на котором в реальном времени публикуется информация о медузах у побережья Израиля.



Нечто подобное рассказывает доктор Гур Мизрахи из Школы изучения моря при Хайфском университете. В исследовании под руководством доктора Йоава Лехана был разработан метод нахождения масс медуз с помощью самолета. Доктор Мизрахи поднялся в воздух в начале недели, но его взору предстало море, свободное медуз: "Территория, которую мы обследовали с воздуха, была очень обширной. Мы пролетели на расстоянии 8 километров от береговой линии и вдоль всех пляжей, и никаких стай медуз не наблюдалось. Мы видели несколько медуз, которые, возможно, остались в этом районе с зимнего и весеннего периодов".



Хотя с каждым годом исследователи собирают все больше и больше информации о медузах, скрытое по-прежнему перевешивает видимое. Одним из возможных вариантов является изменение океанических течений, которые могли унести медуз в другие районы. Однако, по словам исследователей, они не получают сообщений о скоплениях медуз в других местах, куда они могли попасть из-за изменения течений. Кроме того, северное течение, которое могло бы отнести медуз к берегам Израиля, а также в более отдаленные районы, в этом году было слабым, поэтому, возможно, течения являются лишь частью объяснения этого явления.