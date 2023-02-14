



Ученые назвали лучшее время дня для упражнений для сжигания жира

Ученые определили лучшее время суток для упражнений для сжигания жира. Новое исследование показало, что утренние упражнения могут быть наиболее эффективным способом сжигания жира.



В ходе исследования изучались уровни жира в теле у мышей после высокоинтенсивных упражнений на беговой дорожке. В результате у мышей, которые тренировались в "раннюю активную фазу ", что соответствует утренним упражнениям у людей, метаболизм увеличился в большей степени, чем у тех, которые тренировались на беговой дорожке во время, когда они обычно отдыхают.



Профессор Джулин Зират из отдела молекулярной медицины и хирургии и отдела физиологии и фармакологии Каролинского института (Швеция) сказала: "Наши результаты показывают, что поздние утренние упражнения могут быть более эффективными, чем поздние вечерние, с точки зрения повышения мышечной массы, обмена веществ и сжигания жира, и если это так, они могут оказаться полезными для людей с избыточным весом ".



В ходе исследования ученые изучили различные маркеры жирового обмена и проанализировали, какие гены были активны в жировой ткани после тренировки. Они обнаружили, что физическая активность в ранней активной фазе увеличивает экспрессию генов, участвующих в расщеплении жировой ткани, что указывает на более высокую скорость метаболизма.



Согласно исследованию, опубликованному в журнале PNAS, эти эффекты наблюдались только у мышей, которые тренировались в ранней активной фазе и не зависели от приема пищи.











