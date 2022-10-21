



Ученик йешивы отказался от наследства в десятки миллионов евро

Ученик йешивы Хазон Иш в Бней-Браке отказался от наследства в десятки миллионов евро от семейного бизнеса - "потому что деньги поступают от осквернения Шаббата". Студент посоветовался с раввинами и решил отказаться от денег.



Портал 'Ба Хадерей Харедим' опубликовал удивительную историю, “детали которой были проверены, а имена участников не разглашаются из-за желания семьи сохранить конфиденциальность”: Ученик йешивы в Бней-Браке, родившийся во Франции, получил огромное наследство в десятки миллионов евро, но решил отказаться от денег, потому что они были связаны с осквернением Шаббата.



Эта история началась, когда отец студента, миллионер из Франции в возрасте 80 лет, владелец около 20 роскошных отелей, заключил огромную сделку и вместе с двумя своими братьями оформил завещание. Отец соблюдает Тору и заветы, но некоторые из наследников не соблюдают Шаббат.



После того, как три брата оформили наследство в завещании, студент должен был подписать распоряжение о наследовании, как подписала вся семья, но он спросил раввинов в Израиле и Франции о наследстве, которое связано с осквернением Шаббата, и они наставили его, что, учитывая все связанные с этим горести, он должен отказаться от него.



Несколько членов семьи решили попытаться найти юридические или деловые формулировки которые могли бы позволить ему остаться в правах наследования, но он отказался от денег, полученных от осквернения Шаббата. Он отправил подробное письмо своему отцу и объяснил ситуацию, его отец воспринял эти слова “с большим восхищением и волнением”.