



Учебный день для аутистов сократят из-за нехватки учителей

Согласно отчету, опубликованному Министерством образования Израиля, в следующем учебном году в Израиле будет остро ощущаться нехватка преподавателей специального образования, что приведет к сокращению учебного дня для учащихся с ограниченными возможностями.



Комиссия Кнессета по образованию, культуре и спорту собрался в понедельник, 26 июня, чтобы обсудить потенциальную необходимость сокращения учебного дня для учащихся с аутизмом в 2023–2024 учебном году из-за нехватки персонала – потребуется более 1300 работников по специальному обучению. С июля 2022 года это число увеличилось более чем на 150 педагогов.



Нехватка учителей, вспомогательного персонала и других работников в сфере специального образования фактически потребовала бы сокращения учебного дня для учащихся с аутизмом на 45 минут. Процесс принятия решений возглавил депутат Кнессета Йосеф Тайб, председатель комитета по образованию, культуре и спорту.



Бюджет образования Израиля и продолжающиеся разногласия по этому поводу привели к забастовке израильских педагогов в 2023 году.

В июле 2022 года дефицит Израиля приблизился к 6000 учителей, в основном в учебных заведениях в центре страны.



Согласно данным, обнародованным министерством, в реестре отсутствует 5671 сотрудник. В разбивке по уровням обучения самый большой дефицит в начальных школах – 2351 учитель.



Некоторых предметов не хватает больше, чем других. Не хватает 1495 преподавателей – 871 учителя английского языка, 352 учителя математики и 329 учителей иврита. С точки зрения локации наибольший дефицит испытывает район Тель-Авива, по новым данным – 1847 человек. Далее следует центр Израиля с нехваткой 1642 учителей. В районе поселений не хватает 948 учителей, в районе Хайфы – 457 учителей, в районе Иерусалима – 305 учителей, на юге не хватает 340 учителей, а на севере – 132 учителей.



“Система образования Израиля находится в состоянии коллапса”, – заявил Союз учителей в ответ на данные.