



Участок реки Иордан понемногу очищается и преображается

Медленно, но уверенно 11-километровый участок реки Иордан снова превращается в место, безопасное для купания.



Участок еще не очищен от загрязнения — этого нужно ждать еще коло трех лет. Но его берега благоустраиваются и частично перестраиваются.



Пешеходная и велосипедная дорожка теперь проходит вдоль большей части западной стороны, от байдарочного аттракциона Роб Роя к юго-западу от Галилейского моря на юг до деревни Менахемия.



Небольшие мосты ведут к островам, а крутая насыпь выровнена, чтобы можно было создать водозаборы и плавный спуск к воде.



Первая партия солеустойчивых деревьев высаживается для создания тени, а в воду помещены камни, чтобы создать рябь и изменить скорость потока, чтобы обеспечить различные микросреды обитания для прибрежных существ и птиц.



Также планируется обустроить места для отдыха и пикников.



Район открыт для публики. Вход бесплатен.



Реструктуризация и озеленение участка уже обошлись в более чем 40 миллионов шекелей, большая часть из которых поступила из Фонда защиты открытых пространств Управления земельных ресурсов Израиля.



На данный момент ведутся бюрократические процедуры, необходимые для объявления участка между двумя плотинами национальным парком и превращения оставшейся части, вплоть до Менахемии, в заповедник.



