



Убрали Пушкина и демократию: В России изменили программу экзаменов

В ЕГЭ по литературе в этом учебном году предложили не проверять знание произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя и других классиков золотого века. Это следует из демо-версии кодификатора экзамена, опубликованного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).



Из экзамена полностью убрали несколько разделов – древнерусскую литературу, литературу 18-го века, а также литературу первой половины 19-го века. Речь идет о таких авторах, как Денис Фонвизин, Гавриил Державин, Василий Жуковский, Александр Грибоедов. Пропала также поэма “Слово о полку Игореве”.

Теперь на ЕГЭ будут проверять знания о литературе, начиная с Александра Островского. При этом в экзамен предлагается добавить разделы о литературе народов России, поэзии и прозе Великой Отечественной войны и роман Александра Фадеева “Молодая гвардия”.



Кроме того, учащимся нужно будет продемонстрировать “сформированность гражданской позиции”, “уважение закона и правопорядка”, “патриотизм”, “гордость за настоящее многонационального народа России”, “идейную убежденность, готовность к служению и защите Отечества”.



Изменения в части авторов вызвали возмущение среди российских филологов и учителей. Доцент СПбГУ Николай Карпов считает, что не включать в экзамен Пушкина, Лермонтова, Гоголя и других классиков – “это как сдавать экзамен по алгебре, не зная, что дважды два – четыре”.



“Считаю, что это не только вопиющая некомпетентность и непрофессионализм, но самая настоящая диверсия против русской культуры”, – пишет он.



В демо-версии варианта ЕГЭ по истории есть задания, связанные с войной в Украине. В кодификаторе экзамена среди “важнейших процессов” XXI века отмечены “возрождение Российской Федерации как мировой державы, воссоединение Крыма с Россией, специальная военная операция на Украине”.



Из кодификатора к ЕГЭ-2024 по обществознанию убрали несколько тем: