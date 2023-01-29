



Уборка на расстоянии: робот-пылесос DEEBOT X1 OMNI, управляемый голосом

Современному человеку нужно успевать очень многое. Ритм жизни в больших городах сумасшедший и, наверное, самые распространенные фразы в наше время: «У меня нет времени», «Вот если бы у меня было время, я бы...». Люди составляют списки дел, делегируют обязанности, оптимизируют процессы, а времени по-прежнему катастрофически не хватает. Один из способов освободить себе, как минимум, 3-4 часа в неделю - не заниматься уборкой самому. Инновационный робот-пылесос DEEBOT X1 OMNI избавит вас от ежедневной необходимости самим наводить порядок в доме и сэкономит ваше время.



DEEBOT X1 OMNI - модель, в которой были объединены многие самые современные технологии, это один из мощнейших роботов-пылесосов в своей категории (сила всасывания 5000 Па). Этот автономный инновационный робот от компании ECOVACS ROBOTICS способен не только тщательно убрать в доме, но и самоочищаться, мыть чистящие диски и самостоятельно готовить себя к последующей уборке. Он выстраивает 3-D карту помещения, управляется голосом и оснащен камерой, благодаря которой вы можете в любой момент видеть, что происходит в вашем доме.







Робот оснащен функциональной зарядной станцией, где находятся специальный отсек для сухого мусора и два резервуара для воды - для чистой и для грязной. Поэтому на станции робот не только заряжается, но и высыпает мусор в специальный отсек, моет щетки и чистящие диски, сушит их, сливает грязную воду в особый резервуар и заполняется чистой водой для последующей уборки.



При этом, объем бака для чистой воды у робота DEEBOT X1 OMNI - 4 литра, что позволяет мыть до 360 м., а когда вода заканчивается, робот возвращается на зарядную станцию ​​и автоматически заполняется чистой водой. И все это совершенно самостоятельно, без участия человека.



Используя уникальный D-TOF, DEEBOT X1 OMNI умеет составлять реальную и точную карту дома, не пропуская области и углы, и даже позволяет пользователю построить 3D-карту. Благодаря инновационной системе лазерного сканирования и датчикам обнаружения препятствий новый робот сканирует помещение во много раз точнее и быстрее, чем обычные модели, картографирует и на основе этого составляет оптимальный план уборки.







Или же с помощью карт, составленных роботом-пылесосом DEEBOT X1 OMNI вы сможете сами задавать план уборки, устанавливая приоритеты, блокируя лишние зоны с помощью установления виртуального барьера и программируя траекторию движения робота.



DEEBOT X1 OMNI способен сохранять в своей памяти карты нескольких помещений, в том числе и расположенных на разных этажах. Так что, если вы захотите убрать на другом этаже, ему не нужно будет заново составлять карту этажа, и он сможет сразу начать уборку. Кстати, инновационный робот оснащен датчиками против падения, определяющими перепады высоты, поэтому можно не бояться, что он упадет с лестницы.







У флагманской модели есть и дополнительные преимущества, DEEBOT X1 OMNI оснащен встроенным голосовым помощником , который позволяет управлять роботом с помощью голосовых команд. Такая система управления идеально подходит для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в новой модели есть встроенные камера и микрофон, что позволяет пользователю наблюдать за тем, что происходит дома в любой момент, и дает возможность общаться с домочадцами.



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