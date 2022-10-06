



Убийство на съемках: Алек Болдуин достиг соглашения с семьей убитой

Актер Алек Болдуин достиг соглашения с семьей оператора Галины Хатчинс, которая была убита на съемочной площадке фильма "Ржавчина" ("Rust").



Об этом сообщает AFP.



Напомним, что во время съемок Болдуин держал в руках пистолет. Вдруг произошел выстрел, в результате которого была ранена Галина Хатчинс и режиссер Джоэль Соуза. Хатчинс позже скончалась в больнице.



"Мы рады сообщить сегодня об урегулировании гражданского дела, возбужденного от имени семьи кинематографиста Галины Хатчинс. На протяжении всего этого сложного процесса у всех сохранялось особое желание сделать все возможное для сына Галины", - написал Болдуин в соцсетях.



Мэттью Хатчинс заявил: "Я не заинтересован во взаимных обвинениях или возложении вины. Все мы верим, что смерть Галины была ужасным несчастным случаем".



По информации прессы, одной из сторон соглашения выступает компания Rust Movie Productions, созданная для съемок фильма. Детали соглашения не разглашаются.



Производство фильма возобновится в январе.





