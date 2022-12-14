



У "золотого полковника" МВД нашли еще две квартиры

Прокуратура Москвы обратилась суд с иском об изъятии в доход государства собственности еще на 50 млн рублей, которая, как считают в надзорном ведомстве, была незаконно оформлена на родственников экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.



Как сообщили Business FM в надзорном ведомстве, речь идет от двух квартирах, двух машино-местах в доме на проспекте Вернадского в Москве, а также о многочисленных ювелирных изделиях и дорогостоящих наручных часах.



Все это, по мнению прокуроров, было приобретено Дмитрием Захарченко, а также его отцом, сестрой, бывшей супругой и доверенным лицом на средства, полученные им «коррупционным путем» в период работы на госслужбе.



«По тем же основаниям прокуратура Москвы заявила исковые требования об обращении в доход государства денежных средств, принадлежащих указанным лицам. Всего сумма исковых требований превысила 50 млн рублей», — сообщает в своем телеграм-канале прокуратура Москвы.



Прокуроры установили, что в отношении указанного имущества не представлены сведения, подтверждающие его приобретение на законные доходы. Они также просят суд принять обеспечительные меры, наложив арест на имущество до решения суда.



Слушания в Никулинском суде Москвы по этому иску назначены на 9 января в 16:00. В этот день состоится подготовительная часть заседания — досудебная беседа сторон.



Ранее, 1 декабря 2017 года, Никулинский суд столицы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства деньги и 27 объектов недвижимости, в том числе 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля Mercedes-Benz и Porsche Cayenne, а также золотой слиток, оформленные на родных и знакомых Дмитрия Захарченко. Общая стоимость имущества, законность которого ответчики не смогли подтвердить, вместе с изъятыми деньгами составила более чем 9 млрд рублей.



Бывший заместитель начальника Управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России (ГУЭБ и ПК) полковник Дмитрий Захарченко стал известен на всю страну после того, как в 2016 году ходе обыска в квартире его сводной сестры на Ломоносовском проспекте в ЖК «Шуваловский» оперативники нашли астрономическое количество наличности в разной валюте на общую сумму 8 млрд рублей.

После этого Захарченко уже дважды представал перед судом. Так, в 2019 году он был осужден Пресненским судом столицы за взяточничество на 12,5 года колонии со штрафом в 117 млн 990 тысяч рублей.



А 17 мая 2022 года тот же суд назначил ему 16 лет лишения свободы и штраф в 500 млн рублей за взятки на сумму более чем в 1,4 млрд рублей.