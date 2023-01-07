



У Зеленского поставили "диагноз" Путину: извращенное понимание реальности

"Об извращенной логике Путина. РФ жестоко атакует Украину, убивает гражданских, уничтожает города. И обвиняет Запад… в поддержке права украинцев на защиту своих жизней и жизней своих детей", - написал в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.



Но, по его словам, на самом деле реальность другая.



"Запад стоит рядом с Украиной, которая защищает свободу от ворвавшихся в наши дома российских убийц", - добавил Подоляк.