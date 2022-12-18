



У Стены Плача зажгли первую ханукальную свечу

У Стены Плача была зажжена первая свеча праздника Хануки, который сегодня вечером начали праздновать евреи во всем мире.



Об этом сообщает "Аруц Шева".



В церемонии зажжения первой свечи приняли участие раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович, мэр Иерусалима Моше Лион, депутат Кнессета Май Голан ("Ликуд"), директор Фонда наследия Стены Плача Мордехай (Сули) Элиав и другие.



"Для меня большая честь зажечь первую ханукальную свечу здесь, у Стены Плача, остатка нашего Храма, где произошло чудо, в Иерусалиме, столице свободного и независимого Израиля", - заявил мэр Иерусалима.