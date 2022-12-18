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У Стены Плача зажгли первую ханукальную свечу
18.12.2022 18:40 Ольга Белозерова

У Стены Плача зажгли первую ханукальную свечу

У Стены Плача была зажжена первая свеча праздника Хануки, который сегодня вечером начали праздновать евреи во всем мире.

Об этом сообщает "Аруц Шева".

В церемонии зажжения первой свечи приняли участие раввин Стены Плача Шмуэль Рабинович, мэр Иерусалима Моше Лион, депутат Кнессета Май Голан ("Ликуд"), директор Фонда наследия Стены Плача Мордехай (Сули) Элиав и другие. 

"Для меня большая честь зажечь первую ханукальную свечу здесь, у Стены Плача, остатка нашего Храма, где произошло чудо, в Иерусалиме, столице свободного и независимого Израиля", - заявил мэр Иерусалима. 

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