



У побережья Швеции обнаружили белого кита, который мог сбежать от россиян

Кит-белуха, впервые попавшийся на глаза в 2019 году в водах Норвегии и вызвавший предположение, что он мог быть надрессированным россиянам, поскольку носил амуницию, в последние дни появился снова – теперь у побережья Швеции.



Об этом пишет The Guardian.



Впервые обнаруженный на севере Норвегии кит более трех лет медленно двигался по верхней половине береговой линии этой скандинавской страны. Однако в последние месяцы он внезапно ускорил свою миграцию, достигнув шведских берегов. В воскресенье его наблюдали в Хуннебостранде, у юго-западного побережья Швеции, отмечает издание.



"Мы не знаем, почему он так резко ускорился прямо сейчас", - заметил морской биолог организации OneWhale Себастьян Стренд. Ученый назвал "особенно странным" тот факт, что кит "очень быстро удалялся от своей природной среды".



По версиям биологов, кита-белуху к быстрому изменению местоположения могло побудить гормональное влияние – он мог почувствовать потребность найти себе пару. Или же он мог чувствовать одиночество, поскольку эти киты очень социальные, поэтому искал других представителей своего вида.

Ближайшая популяция китов-белух находится на архипелаге Шпицберген, расположенном посредине между северным побережьем Норвегии и северным полюсом.



Норвежцы уже дали морскому млекопитающему прозвище Хвалдимир, от "hval" по норвежскому "кит", а вторая часть – от имени "Владимир", что указывает на его связь с Россией.



Как сообщалось, когда кит впервые появился в Норвежской Арктике в 2019 году, морские биологи сняли с него искусственную амуницию, в виде ремня с крепежами для камеры, а также пластиковыми застежками и надписью "Оборудование Санкт-Петербурга".



Норвежские биологи высказали предположение, что Хвалдимир мог проходить специальную подготовку, проводимую с морскими млекопитающими ВМС России, поскольку он явно привык к общению с людьми.



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