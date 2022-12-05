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У Натали Портман "замирает сердце" из-за возрождения антисемитизма
05.12.2022 19:20 Ольга Белозерова

У Натали Портман "замирает сердце" из-за возрождения антисемитизма

Известная актриса Натали Портман выступила против антисемитизма после серии получивших широкую огласку антисемитских инцидентов.

Этой проблеме она посвятила пост в Instagram.

"У меня замирает сердце, когда я вижу возрождение антисемитизма. С этой ненавистью нужно бороться безграничной любовью друг к другу. Сегодня я посылаю дополнительную любовь моим собратьям-евреям. И я посылаю любовь всем тем, кто стоит с нами против этих жестоких слов и действий. Было больно и страшно слушать, и я чрезвычайно благодарна тем, кто продолжает вместе с нами выступать против антисемитизма и против всех форм расизма", - написала Портман. 

Ранее с осуждением антисемитизма выступила Галь Гадот.

 

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