



У Кристины Асмус проблемы: актрисе грозит крупный штраф

В Тверском суде Москвы был зарегистрирован протокол в отношении актрисы Кристины Асмус за дискредитацию армии РФ.



Информацию о регистрации протокола агентству РИА-Новости подтвердили в суде.



Как отмечается, актрисе может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".



Что сделала или сказала актриса, не уточняется.



Кристина Асмус известна по ролям в сериале "Интерны", "Елки", "Текст" и других фильмах.