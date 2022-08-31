У Кристины Асмус проблемы: актрисе грозит крупный штраф
В Тверском суде Москвы был зарегистрирован протокол в отношении актрисы Кристины Асмус за дискредитацию армии РФ.
Информацию о регистрации протокола агентству РИА-Новости подтвердили в суде.
Как отмечается, актрисе может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ".
Что сделала или сказала актриса, не уточняется.
Кристина Асмус известна по ролям в сериале "Интерны", "Елки", "Текст" и других фильмах.