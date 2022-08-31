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У Кристины Асмус проблемы: актрисе грозит крупный штраф
31.08.2022 10:22 Ольга Белозерова

У Кристины Асмус проблемы: актрисе грозит крупный штраф

В Тверском суде Москвы был зарегистрирован протокол в отношении актрисы Кристины Асмус за дискредитацию армии РФ. 

Информацию о регистрации протокола агентству РИА-Новости подтвердили в суде.

Как отмечается, актрисе может грозить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей за "публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ". 

Что сделала или сказала актриса, не уточняется. 

Кристина Асмус известна по ролям в сериале "Интерны", "Елки", "Текст" и других фильмах. 

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