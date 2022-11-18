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У Кнессета появился новый пушистый охранник
18.11.2022 18:52 Ольга Белозерова

У Кнессета появился новый пушистый охранник

Спрингер-спаниэль по кличке Джонни присоединился к кинологическому отряду охраны Кнессета (Мишмар ха-Кнессет). 

Как сообщает Ynet, до двухмесячного возраста Джонни учился вынюхивать трюфели. Пес должен был продолжить "семейную традицию", но его выбрали для "работы" в Кнессете.

"Мы слышали о возможностях Джонни. Мы провели несколько тестов и увидели, что у него есть талант вынюхивать взрывчатку. Обычно требуется до года, чтобы приучить такую ​​собаку к службе, но Джонни был быстрее, так как он был более развит, когда пришел к нам", - заявил Давид Кодеда, работающий в учреждении по разведению собак.



 

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