



У Кнессета появился новый пушистый охранник

Спрингер-спаниэль по кличке Джонни присоединился к кинологическому отряду охраны Кнессета (Мишмар ха-Кнессет).



Как сообщает Ynet, до двухмесячного возраста Джонни учился вынюхивать трюфели. Пес должен был продолжить "семейную традицию", но его выбрали для "работы" в Кнессете.



"Мы слышали о возможностях Джонни. Мы провели несколько тестов и увидели, что у него есть талант вынюхивать взрывчатку. Обычно требуется до года, чтобы приучить такую ​​собаку к службе, но Джонни был быстрее, так как он был более развит, когда пришел к нам", - заявил Давид Кодеда, работающий в учреждении по разведению собак.







