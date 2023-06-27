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У британской герцогини диагностировали рак
27.06.2023 02:37 Ирина Демьянова

У британской герцогини диагностировали рак

У герцогини Йоркской Сары Фергюсон, матери принцесс Беатрис и Евгении, диагностировали рак молочной железы.

Первым об этом узнало британское издание The Sun, а журнал People получили официальное подтверждение информации от пресс-секретаря герцогини.

В частности, представитель 63-летней герцогини Йоркской рассказал People, что проблема была обнаружена "во время обычного маммографического обследования". Врачи посоветовали женщине сделать операцию, и она прислушалась к их рекомендациям. “Операция прошла успешно, – сообщают представители писательницы и благотворительницы. – Герцогиня получает лучшую медицинскую помощь, и ее врачи сказали ей, что прогноз хороший. Сейчас она поправляется вместе со своей семьей”.

Ее опыт, считает герцогиня, только подчеркивает важность регулярного обследования на маммографе, ведь никаких симптомов она не испытывала.



 

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