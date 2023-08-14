



У 92-летнего Руперта Мердока новый роман

92-летний Мердок расстался со своей пятой невестой Энн Лесли Смит, 66 лет, в начале этого года.



И, как сообщает Daily Mail, cейчас медиамагнат отдыхает на яхте с новой женщиной, ученым Еленой Жуковой.



“У него энергия людей вдвое моложе его, — сказал источник американскому новостному сайту Drudge Report. - Он просто может снова влюбиться”.

Cо своей быйвшей невестой, стоматологом-гигиенистом Энн Лесли Смит, 66 лет, Мердок планировал пожениться этим летом. Тем не менее, они внезапно отменили свадьбу после того, как друг, близкий к паре, сказал, что Энн не нравиться быть на виду.



“Она просто не могла справиться с тем, чтобы быть на виду у публики. Она очень скрытная, — говорят источники. - Они сели, поговорили и согласились, что им лучше расстаться”.



MailOnline связалась с представителями Мердока в NewsCorp для комментариев.



Мердок был женат 4 раза. У него шестеро детей от предыдущих браков.



