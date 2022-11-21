



Тысячи раввинов Хабада собрались в Бруклине

Хабад проводит свою 398-ю ежегодную Международную конференцию посланников движения “Хабад-Любавич” в Бруклине, штат Нью-Йорк.



Мероприятие открыто для личного и виртуального присутствия. Мероприятие обычно включает массовое групповое фото тысяч посланников Хабада со всего мира.



Эмиссары отправятся в Квинс, чтобы посетить место захоронения лидера Хабада раввина Менахема-Мендла Шнеерсона, известного как Любавичский Ребе.



Собрание проходит впервые с начала пандемии COVID. В нем принимают участие около 6500 человек, в том числе эмиссары Хабада и другие гости.



Хотя пандемия создала уникальные проблемы для еврейских общин во всем мире, Хабад отмечает, что он добился значительных успехов в расширении охвата и возможностей для евреев диаспоры приобщиться к корням своей веры.