Тысячи людей посетили фестиваль пива в Гуш-Эционе

Праздничная атмосфера, отличное пиво и концерт легенды израильского рока Берри Сахарова украсили летний вечер на Фестивале пустынного пива в Текоа, Гуш-Эцион, в четверг 29 июня.



В этом году Гуш Эцион уже восьмой раз провел фестиваль, и в этом году на фестивале выступила потрясающая Берри Сахаров, поднявшая всем настроение.

Около 4000 посетителей приехали в Teкoa со всего Израиля, где они насладились отличным крафтовым пивом, счастливой и непринужденной атмосферой и выступлением Берри.



Региональный совет Гуш-Эцион вкладывает много сил в этот фестиваль, и количество участников увеличивается с каждым годом, многие приезжают со всей страны.



Глава Регионального совета Гуш-Эцион и председатель Совета Йеша Шломо Нееман говорит, что “фестиваль пустынного пива в Текоа – это традиция Гуш-Эцион и уникальное событие. Инициатива началась среди общины Текоа и была с распростертыми объятиями принята Советом”.



“Каждый год мы вкладываем много средств в этот фестиваль и ведем плодотворный диалог с производителями пива. Этот фестиваль стал магнитом, притягивающим людей со всей страны”, – считает Нееман. “Замечательно видеть, как тысячи людей празднуют, едят местные продукты и начинают лето с потрясающего фестиваля”.



Дэвид Рудман, директор по туризму Гуш-Эцион, рассказал, что тысячи людей со всей страны решили приехать на уникальный фестиваль.



“Атмосфера была наэлектризованной. Мы уже работаем над другими мероприятиями, потому что все хорошее рядом, – поделился он.

