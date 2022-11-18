



Тысячи человек едут на Шаббат в Хеврон, на шоссе 60 - пробки

Дорога в Хеврон перегружена, водителей просят воспользоваться объездными путями.



Как сообщает "Аруц Шева", на Шоссе 60 - пробки от развязки Розмари. Водителей, которые хотят отправиться на юг к Пещере Патриархов, просят ехать по трассе 3755.



Пробки на Шоссе 60 связаны с тем, что сегодня тысячи человек намерены встретить Шаббат в Хевроне. Это связано с тем, что в синагогах будут читать недельную главу "Хаей Сара", в которой рассказывается о выкупе Авраамом "Пещеры праотцов" у местных жителей.



К настоящему времени в Хеврон и Кирьят-Арбу прибыло около десяти тысяч евреев.