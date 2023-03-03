



Тяжести болезни Костомарова нашли неожиданное объяснение

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров мог довести себя до такого плачевного состояния со здоровьем, в котором сейчас находится, злоупотреблением алкоголем.



Об этом сообщают российские СМИ.



По данным Рopcake, о пагубном пристрастии спортсмена когда-то рассказывала певица Анна Семенович, которая какое-то время была его партнершей на льду. По ее словам, фигурист мог пьяным явиться на тренировку, что выливалось в неадекватное поведение на льду. А одно из выступлений и вовсе обернулось фиаско.



"Зазвучала музыка. Рома прицелился. Тронулся с места. И, пробежав мимо меня, упал на карачки! Чтобы спасти положение, я подбежала к нему и начала вокруг него приплясывать, будто так и надо. При этом я пыталась одной рукой его поднять. Но он и не думал вставать. "Аня, я не могу. Мне очень плохо",— бормотал он. И начал на карачках уползать с катка", — вспомнила как-то певица.



На почве алкоголя, как сообщают "Невские новости", он неоднократно попадал в неприятные ситуации. Однажды в середине 90-х после турнира в Австрии Костомаров с грузинским фигуристом Вахтангом Мурванидзе устроили погром на этой же почве. Пристрастие к алкоголю однажды и вовсе обернулось исключением спортсмена и его партнерши Екатерины Давыдовой из числа участников показательных выступлений.



Уточняется, что он устраивал дебоши и после переезда в США, где выступал с Татьяной Навкой. Теперь фанаты всерьез обсуждают, что такое пристрастие могло вызвать необратимые последствия со здоровьем, с которыми до сих пор борются врачи.