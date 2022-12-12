



Тяжелый рок: Группа "Земляне" на шоу "в поддержку новых регионов РФ"

11 декабря в «ВТБ Арена» прошёл большой праздничный концерт-телесъемка группы «Земляне» и друзей-артистов, которые поздравили зрителей с наступающим Новым годом и Рождеством.



Предновогоднее шоу с первых минут создало в зале уютную атмосферу праздника — на огромных экранах, установленных на сцене, появилось изображение зимней новогодней столицы. За спинами ведущих, Елены Север и Гоши Куценко неспешно опускался снег. Впрочем, точно такой же в этот вечер шел и за стенами ВТВ Арены в столице. Так что зрители активно согревались танцами, тем более, что хэдлайнеры вечера – группа «Земляне», открыли грандиозное шоу несколькими драйвовыми композициями: «Поверь в мечту», «Путь домой», «Борсалино» и «Маленький кораблик».



В концерте «Земляне» и друзья» также приняли участие Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия, Виктория Дайнеко, Любовь Успенская, Стас Костюшкин, Денис Клявер, Ирина Дубцова, Юлия Савичева, Vlade Kay, Anna Asti, Владимир Пресняков, Люся Чеботина, ЮрКисс, Dava, Родион Газманов, Хабиб, Мот, Ivan, Cosmos girls, Марина Бриз, Алексей Чумаков, Юлия Ковальчук и другие.



Все деньги, вырученные с продажи билетов, пойдут на помощь жителям "новых регионов России", уточняет пресс-служба «Русской Медиагруппы».