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Тяжело больной Брюс Уиллис впервые появился на публике
03.03.2023 13:16 Алина Груднева

Тяжело больной Брюс Уиллис впервые появился на публике


Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис впервые попал в объективы камер с тех пор, как его семья объявила, что он борется с лобно-височной деменцией.

Соответствующее фото опубликовал таблоид The Daily Mail.

Его заметили папарацци, когда она прогуливался по Калифорнии с друзьями, с которыми вышел на чашечку кофе.

В последний раз больного актера видели на публике в конце января. Тогда его заметили, когда он вышел пообедать с друзьями в Лос-Анджелесе. Это было всего за несколько недель до того, как был обнародован его диагноз.

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