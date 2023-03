Тяжело больной Брюс Уиллис впервые появился на публике

Знаменитый голливудский актер Брюс Уиллис впервые попал в объективы камер с тех пор, как его семья объявила, что он борется с лобно-височной деменцией.



Соответствующее фото опубликовал таблоид The Daily Mail.



Его заметили папарацци, когда она прогуливался по Калифорнии с друзьями, с которыми вышел на чашечку кофе.

Bruce Willis seen for the first time since his dementia diagnosis was revealed https://t.co/wuyUzs4Pwt pic.twitter.com/SFFV7ZKjh3