



Тяжелая болезнь омрачила последние годы Тото Кутуньо: от чего умер певец

22 августа стало известно, что Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет. Ему удавалось оставаться популярным даже на исходе жизни. Но мало кто знает, как исполнитель провел последние годы.



Артист страдал от рака простаты. Он прошел несколько курсов химиотерапии, недуг на время отступил. Тем не менее полностью выздороветь музыканту не удалось. Известно, что последние пять лет Тото Кутуньо мог передвигаться только на инвалидном кресле.



В середине 2023 года певцу стало значительно хуже. В какой-то момент из-за рецидива онкологии его поместили в больницу, где он скончался на руках медиков.



Новость о смерти Тото Кутуньо стала настоящей трагедией для итальянского шоу-бизнеса. В свое время артист прославился, исполнив L’italiano, где рассказал о жизни простого итальянца с постоянной пастой на обед и бесконечным футболом по телевидению. Трек стал хитом, сделав исполнителя знаменитым.