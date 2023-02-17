



"Ты просто зомби": Рианна раскрыла подробности материнской жизни

Барбадосская певица Рианна, беременная вторым ребенком, поделилась подробностями о материнской жизни.



Об этом она рассказала для последнего номера Vogue, вспомнив, о первых месяцах материнства, когда на свет появился первенец.



"Вы не спите. Совсем. Даже если бы ты хотели. Народ, да вы по большей части являетесь зомби. Вы просто делаете какие-то движения", - вспомнила она.



По словам Рианны, которая, как правило, старается не афишировать свою личную жизнь, призналась, что первое время новоиспеченным родителям некому было помочь помочь после того, как на свет появился в мае 2022 года ее первенец.



"Они доверили нам вернуться домой с этим ребенком? Ни врачей, ни медсестер, просто мы… идем домой", - поделилась первыми эмоциями певица.



Она подчеркнула, что после рождения ребенка события "до" представляются будто бы "другой жизнью". Относительно новой беременности Рианна сказала, что ей без разницы, пошлет ли ей Бог мальчика или девочку.