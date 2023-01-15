



Twitter задумался о продаже никнеймов для увеличения выручки платформы

Сотрудники Twitter обсуждают идею продажи никнеймов как минимум с декабря 2022 года.



Разработчики рассматривают запуск онлайн-аукциона, на котором пользователи смогут делать ставки на никнеймы. Таким образом, компания надеется найти новый источник выручки для соцсети.



Пока неясно, насколько проект продвинулся вперёд и какие именно никнеймы он затронет. Но в декабре 2022 года Илон Маск анонсировал удаление 1,5 млрд неактивных аккаунтов в Twitter, которые не имеют твитов и не входили в систему "в течение многих лет".



При этом ценность имеют только уникальные никнеймы, которые могут относиться к определённым брендам или именам известных людей. Продажа таких имён может быть достаточно выгодной — некоторые компании готовы дорого платить за уникальные никнеймы.



Платформа по продаже никнеймов при помощи онлайн-аукциона есть у Telegram — мессенджер запустил её в октябре 2022 года. Сначала можно было продавать только короткие имена, позже — любые.