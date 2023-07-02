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Twitter ввел лимит на чтение сообщений
02.07.2023 09:23 Ирина Демьянова

Twitter ввел лимит на чтение сообщений

Владелец Twitter Илон Маск ввел ограничения на ежедневное чтение сообщений для всех пользователей, чтобы решить проблему "экстремального уровня" сбора данных и манипулирования системой. Об этом Маск сообщил в субботу, 1 июля, в Twitter.

Теперь владельцы верифицированных учетных записей (которые имеют синюю галочку) смогут читать до шести тысяч сообщений в день.

Пользователи неподтвержденных учетных записей смогут читать до 600 сообщений в день, а лимит новых учетных записей будет ограничен просмотром 300 сообщений в день.

Маск назвал ограничения временными, однако, не сказал, как долго они будут действовать.

Некоторые пользователи социальной сети сообщили, что в субботу увидели сообщение с текстом "превышен лимит скорости" - и в социальных сетях начали появляться тренды RIP Twitter и #Twitterdown.
 

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