



Twitter представит новые элементы управления размещением рекламы

Twitter введет новые элементы управления уже на следующей неделе, чтобы позволить компаниям предотвращать показ своей рекламы над или под твитами, содержащими определенные ключевые слова, сообщила рекламодателям платформа социальной сети в электронном письме в четверг, пишет Reuters.



Новые элементы управления являются частью усилий Twitter, направленных на то, чтобы успокоить и переманить рекламодателей, которые убрали рекламу с платформы с тех пор, как она была куплена в октябре миллиардером Илоном Маском, на фоне сообщений от групп по защите гражданских прав о том, что разжигание ненависти усилилось после смены владельца а заблокированные учетные записи были восстановлены.



Twitter зарабатывает почти 90% своего дохода от продажи цифровой рекламы. Недавно Маск объяснил "значительное падение доходов" правозащитными организациями, которые оказывали давление на бренды, чтобы они приостановили свою рекламу в Твиттере.



В ходе телефонного разговора в четверг с группой рекламной индустрии представитель Twitter сказал, что платформа рассматривает возможность привлечения своих модераторов контента, многие из которых работают по контракту через сторонних поставщиков.



По словам источника, представитель Twitter сказал, что привлечение модераторов контента в штат позволит платформе больше инвестировать в модерацию неанглоязычных языков.



Комментарии появились после того, как новый глава Twitter по вопросам доверия и безопасности Элла Ирвин заявила агентству Reuters, что платформа будет больше полагаться на автоматическую модерацию контента . Ирвин также сказал, что недавние увольнения Twitter, в результате которых было сокращено 50% персонала, не нанесли существенного ущерба команде модераторов и тем, кто занимается такими важными областями, как безопасность детей.



В электронном письме рекламодателям в четверг говорится, что обновленная версия службы подписки Twitter под названием Twitter Blue стартует уже в пятницу.