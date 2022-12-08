



Twitter повысит цену на подписку Blue до $11 для пользователей с iPhone

Twitter Inc планирует изменить цены на подписку на продукт Twitter Blue до $11 с $7,99 при оплате через приложение для iPhone и до $7 при оплате на сайте.



Этот шаг, скорее всего, является ответным шагом на 30%-ную комисиию Apple Inc на любые платежи пользователей через приложения на операционной системе iOS.



Маск планирует перезапустить сервис подписки с различными цветными отметками верификации для частных лиц, компаний и правительств, после того как неудачный первый запуск привел к всплеску пользователей, выдающих себя за знаменитостей и бренды на платформе.