



Twitter перестал скрывать аккаунты российских властей

Twitter снял ограничения с аккаунтов российских государственных учреждений – они снова появляются в рекомендациях и в верхних строчках некоторых поисковых запросов, сообщает The Daily Telegraph.



Twitter стал рекомендовать аккаунты Кремля, министерства иностранных дел РФ, а также российского посольства в Великобритании, соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт Минобороны РФ.



Бывший топ-менеджер Twitter, на условиях анонимности, сообщил The Daily Telegraph, что подобные изменения алгоритмов выдачи, скорее всего, свидетельствует о том, что руководство соцсети отменило прошлогодние ограничения.



“Крайне маловероятно, что это изменение произошло случайно или без ведома руководства компании”, – считает он.



Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине Twitter сообщил, что не будет продвигать или рекомендовать правительственные учетные записи, “принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооруженных межгосударственных конфликтах”. Компания тогда отметила, что в первую очередь эта мера коснется России и затронет более 300 аккаунтов.



Осенью 2022 года основатель Tesla и SpaceX Илон Маск стал единственным владельцем соцсети, после чего начал проводить глубокие реформы внутри компании. В частности, миллиардер отменил многие ограничения в социальной сети, заявив, что хочет продвигать свободу слова.