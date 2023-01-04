



Twitter ослабит запрет на политическую рекламу

Социальная сеть Twitter ослабит запрет на политическую рекламу, которая действовала в течение последних трех лет.



Соответствующее объявление было сделано на фоне попыток нового владельца компании Илона Маска увеличить доход после покупки платформы.



"Мы также планируем расширить разрешенную политическую рекламу в ближайшие недели", — сказано в заявлении.



Запрет на политическую рекламу был введен в 2019 году. Она составляла небольшую часть общего дохода Twitter. На долю такой рекламы пришлось менее 3 миллионов долларов общих расходов на промежуточные выборы в США в 2018 году.





