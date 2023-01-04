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Twitter ослабит запрет на политическую рекламу
04.01.2023 18:30 Алина Груднева

Twitter ослабит запрет на политическую рекламу

Социальная сеть Twitter ослабит запрет на политическую рекламу, которая действовала в течение последних трех лет.

Соответствующее объявление было сделано на фоне попыток нового владельца компании Илона Маска увеличить доход после покупки платформы.

"Мы также планируем расширить разрешенную политическую рекламу в ближайшие недели", — сказано в заявлении.

Запрет на политическую рекламу был введен в 2019 году. Она составляла небольшую часть общего дохода Twitter. На долю такой рекламы пришлось менее 3 миллионов долларов общих расходов на промежуточные выборы в США в 2018 году.


 

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