



Twitter блокирует просмотр твитов для незарегистрированных пользователей

Twitter блокирует просмотр твитов и профилей на своем веб-сайте для людей, которые не авторизовались в социальной сети.



Когда незарегистрированный пользователь пытается просмотреть твит, сайт предлагает ему войти в систему или зарегистрировать учетную запись Twitter. На текущий момент пользователи все еще могут видеть твиты, которые появляются в результатах поиска Google или были встроены в другие сайты.



Владелец платформы Илон Маск написал в Twitter, что это "временная чрезвычайная мера".



"У нас было так много грабежа данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей!", - добавил Маск.