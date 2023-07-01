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Twitter блокирует просмотр твитов для незарегистрированных пользователей
01.07.2023 17:33 Евгения Маркова

Twitter блокирует просмотр твитов для незарегистрированных пользователей

Twitter блокирует просмотр твитов и профилей на своем веб-сайте для людей, которые не авторизовались в социальной сети.

Когда незарегистрированный пользователь пытается просмотреть твит, сайт предлагает ему войти в систему или зарегистрировать учетную запись Twitter. На текущий момент пользователи все еще могут видеть твиты, которые появляются в результатах поиска Google или были встроены в другие сайты.

Владелец платформы Илон Маск написал в Twitter, что это "временная чрезвычайная мера".

"У нас было так много грабежа данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей!", - добавил Маск.



 

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