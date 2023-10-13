



Творим чудо и дарим тепло вместе! Центр помощи в Дизенгоф-Центре



В Тель-Авивском Дизенгоф Центре открылся центр психологической помощи, поддержки, сочувствия и добра!



Дирекция Дизенгоф-Цента (Дан Пильц и Натали Гатэньо) с первых дней страшной войны запустили сразу несколько волонтерских проектов на территории популярного Тель-Авивского торгового центра.







Сначала это был крупнейший пункт по сбору посылок для солдат и пострадавших на юге семей, потом большая детская площадка с надувными горками и клоунами, а теперь к ним добавился и центр психологической помощи всем, кто нуждается в поддержке.



Каждый желающий может прийти в уютное пространство центра помощи,чтобы выговориться, поплакать, принять участие в групповых сессиях или попросить о личной беседе со специалистом и получить поддержку, заряд энергии, тепла и любви.



Важно отметить, что в Дизенгоф-Центре открыты несколько больших бомбоубежищ, сообщения о сиренах получают в режиме реального времени и общая атмосфера не менее безопасна, чем дома.



Координатор волонтеров центра психологической помощи Рубина Черниховская рассказывает, что за сутки к ней обратились более 60 специалистов, практикующих совершенно разные техники успокоения, снятия стресса и урегулирования общего психологического состояния, на фоне войны, скорби и страха.



В центре работают психологи и психиатры, специалисты NLP и тренеры по йоге, социальные работники и просто добрые люди, желающие обнять выслушать и поддержать тех, кому нужна помощь и поддержка.



12 октября прошло открытие центра помощи и т теперь каждый будний день с 10 до 19 часов (по пятницам с 10:00 до 13:00) в Дизенгоф-Цент18 прекрасных тёплых добрых людей (3 смены по 6 человек на каждой) будут проводить групповые и индивидуальные сессии и встречи и согревать всех, кому нужно в эти дни оно - тепло!



Среди волонтеров много русскоговорящих специалистов и Рубина планирует объединить их вместе, чтобы там же в центре проводить отдельные сессии для людей, не говорящих на иврите.



Кроме того, среди специалистов волонтеров есть люди, владеющие английским, французским и испанскими языками, а также языком жестов.



- Мы хотим быть полезными и помочь наибольшему количеству людей, потому что считаем, что возможность выговориться и получить личную поддержку, тепло, заботу и внимание может очень помочь нашим согражданам пережить эти страшные времена, не потеряв себя в океанах ужасных новостей. Мы дарим людям чудо, веру, надежду и любовь, подытожила Рубина Черниховская.



По всем вопросам о работе центра обращайтесь по телефону 0547346494(Рубина Черниховская)

