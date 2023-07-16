



Турки арестовали звезду израильского реалити-шоу за драку с другой пассажиркой



Бывшая жена Охада Бузагло, звезда реалити-шоу Исардут (Выживание) Фани Бар Муха отправилась на отдых в Турцию вместе со своими хорошими подругами Джеки Азулай и Оделией Свиса. Вечером 15 июля все три девушки вернулись в Израиль, но возвращение домой стало долгим и незабываемым.



После сдачи багажа на регистрации Фани Бар Муха затеяла драку с одной из пассажирок, в результате чего была задержана для допроса турецкой пограничной полицией. Азулай и Свиса ждали ее освобождения. Группа девушек была вынуждена обратиться в израильское консульство в Турции с просьбой помочь освободить Бар Муху. Бар Муха сказала в свое оправдание: "Она меня толкнула, а я виновата?"



Спустя час нервного напряжения Бар Муха была освобождена, и группа звезд реалити-шоу села на рейс в Израиль. Бар Муха вернулась к себе домой и подвела итог неприятному опыту: "Меня арестовали, но в итоге отпустили, моя нога больше никогда не ступит в Турцию, не ступит".

