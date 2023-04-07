



Туристический бизнес имеет право на компенсацию за отмену брони

Обострение ситуации в секторе Западной Галилеи привело к отмене бронирования мест в отелях и гостевых домах в выходные дни. В соответствии с законодательством и положениями о налоге на имущество и компенсационном фонде туристические предприятия в этих населенных пунктах имеют право требовать компенсацию за отмену. Налоговая служба следит за всеми событиями и постоянно обновляется, и в ближайшие дни опубликует подробные инструкции для предприятий относительно порядка подачи претензии и условий приемлемости.



Отметим, что вчера и сегодня утром группы по налогу на имущество посетили пострадавшие объекты, осмотрели ущерб, нанесенный ракетами, и предоставили первоначальную помощь пострадавшим, в том числе выставили охрану на предприятиях, которые получили повреждения. Возмещение ущерба, как на севере страны, так и на юге, сегодня будет продолжено.



Министр финансов Бецалель Смотрич: "Это как раз те случаи, когда государство должно засунуть руку в карман и мобилизовать граждан. Враги Израиля хотят навредить нам в праздник и навредить гражданам Израиля. Они не смогут, народ Израиля знает, как объединяться в такие моменты, и ЦАХАЛ наносит ответный болезненный удар по терроризму. Я призываю пострадавшие предприятия обращаться в налоговую и органы власти и получать возмещение ущербам. Желаю всему Дому Израиля счастливых и мирных праздников".

