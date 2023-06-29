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Турист сорвал джекпот в 1,3 млн долларов на игровом автомате в аэропорту
29.06.2023 14:37 Ирина Демьянова

Турист сорвал джекпот в 1,3 млн долларов на игровом автомате в аэропорту

В США неназванный турист выиграл более 1,3 миллиона долларов на игровом автомате в аэропорту Лас-Вегаса во вторник, 27 июля, пишет New York Post.

Победитель забрал домой общий приз в размере $1,330,133, согласно видеозаписи мигающего автомата, расположенного на широком и открытом пространстве Терминала 1.

Путешественник играл в слоты на автомате Wheel of Fortune Triple Double Emeralds в Международном аэропорту имени Гарри Рида, когда сорвал джекпот.

"Это один из способов закончить отпуск — стать миллионером!" — написали в Twitter сотрудники аэропорта.

Путешественник может с таким же успехом взять еще один отпуск со своим выигрышем или оплатить первый класс.

В Международном аэропорту имени Гарри Рида имеется более 1400 игровых автоматов для посетителей Вегаса, которые пытаются в последний раз сорвать большой куш.

 

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