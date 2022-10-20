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Турецкая баллистическая ракета "Тайфун" переполошила Грецию
20.10.2022 11:28 Евгения Маркова

Турецкая баллистическая ракета "Тайфун" переполошила Грецию

Испытание баллистической ракеты "Тайфун" встревожило Грецию, которая в последнее время переживает большие трения с Турцией. По этому поводу в греческой прессе использовались выражения, "вызывающие глубокую озабоченность в военных кругах всех соседних государств".

К достижениям Турции в области оборонной промышленности добавились новые ракеты "Тайфун", разработанные Roket Sanayi ve Ticaret AŞ, испытания которых провели в Ризе в среду, 19 октября.

Испытания получили широкое освещение в зарубежной прессе. Американское агентство Bloomberg на основании двух анонимных источников опубликовало информацию о том, что ракета упала на берега Синопа.

Новость Bloomberg получила широкое освещение в греческой прессе. Та Неа в своих новостях сделал следующее заявление: "Расстояние, пройденное ракетой, в два раза превышает расстояние между Измиром и Афинами".

В то время как газета Skai представила своим читателям испытание ракеты под заголовком "Демонстрация силы", другое издание, Kathimerini подчеркнуло, что турецкие власти отказались предоставить какую-либо информацию о проекте, который осуществлялся в условиях строжайшей секретности.
 

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