



Турция предупреждает своих граждан о риске нападений в США и Европе

В субботу, 28 января, Турция предупредила своих граждан о "возможных исламофобских, ксенофобских и расистских атаках" в США и Европе после того, как ее западные союзники предупредили своих граждан в Турции о возможных террористических атаках.



В двух отдельных рекомендациях для путешественников министерство иностранных дел Турции рекомендовало своим гражданам в США и странах Европы "действовать спокойно перед лицом возможных ксенофобских и расистских преследований и нападений" и "держаться подальше от районов, где демонстрации могут усилиться".



Министерство заявило, что недавнее увеличение "антиисламских и расистских действий" отражает опасные аспекты религиозной нетерпимости и ненависти в Европе.



Несколько посольств в Анкаре, в том числе посольства США, Германии, Франции и Италии, в пятницу, 27 января, обнародовали предупреждения безопасности для своих граждан в Турции, в которых отмечались "возможные ответные нападения террористов на места отправления культа".



Это последовало за недавними случаями сожжения Корана в Европе. Министерство иностранных дел Швеции также посоветовало своим гражданам в Турции в субботу избегать скопления людей и демонстраций.



На прошлой неделе крайне правый антииммигрантский политик сжег Коран возле посольства Турции в Стокгольме во время акции протеста, что усилило напряженность в отношениях между Турцией и Швецией. Подобные акты сожжения Корана в Нидерландах и Дании также вызвали резкое осуждение со стороны Анкары.

