



Трюфельные войны: жертвами охоты на деликатес становятся собаки

Редкие белые трюфели еще никогда не были столь прибыльными, что разжигает соперничество среди охотников.



Охотники за трюфелями пытаются отравить собак друг друга отравленными приманками, раскидывая их в лесах Пьемонта, где растут трюфели. Итальянская полиция пытается расследовать убийства собак, используя четвероногих "полицейских", которые должны найти отраву раньше.



Местные жители обвиняют скрытное трюфельное сообщество в войнах за территорию. Кусочек закопанного гриба может стоить сотни долларов, но самую высокую цену порой платят отравленные собаки.



Холмы вокруг Альбы, пьемонтского города, известного своими прекрасными красными винами, также скрывают самые дорогие в мире трюфели. Ценные белые грибы, более востребованные, чем обычные черные трюфели, созревают осенью и остаются свежими всего несколько дней. Редкий деликатес привлекает покупателей со всего мира.



Этой осенью на городской ярмарке трюфелей цены на белые трюфели из Альбы достигли рекордной отметки в 800 долларов за 100 граммов. Цена на грибы растет тем больше, чем дальше их приходится везти. Но шеф-повара говорят, что это того стоит из-за их уникального аромата.



Ингредиент роскоши дорожает из-за высокого мирового спроса, но также и из-за сокращения предложения. Потепление климата и засуха в Пьемонте значительно сократили количество трюфелей. В этом году леса дали один из самых скудных даров, какие только могут припомнить охотники и торговцы.

Это усиливает соперничество среди добытчиков трюфелей.



Борьба всегда была жесткой. Отравления собак известны уже несколько десятилетий.



Отравления наконец привлекли внимание правоохранительных органов два года назад. Этой осенью лесная полиция направила свою группу собак-детекторов токсинов для проверки участков богатых трюфелями лесов, чтобы продемонстрировать силу и остановить потенциальных отравителей.