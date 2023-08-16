



Трусы для критических дней от Jack Kuba позволяют вести привычный образ жизни

Каждая женщина знает, насколько критические дни могут повлиять на обычный образ жизни. Физическое недомогание влечет за собой внутренний дискомфорт, что, разумеется, сказывается и на настроении и на повседневной активности. Однако современные инновационные технологии покоряют даже самые интимные сферы. Трусы для критических дней – это не просто новинка в индустрии моды, это комфорт и свобода движения даже в особенные дни.



Спортивная и активная



Современная жизнь требует от женщины постоянной активности: работа, спорт, встречи, путешествия. Невозможно замедлить ритм и остановить все дела на несколько дней в месяц, современные модели трусов для критических дней позволяют жить полной жизнью, несмотря на физические неудобства. Инновационный дизайн и использование специальных технологий в трусах для критических дней от Jack Kuba обеспечивают надежную защиту. Они разработаны с учетом женской физиологии и анатомических особенностей женского тела, обеспечивая бескомпромиссный комфорт и идеальную посадку. Вы больше не будете ограничены в выборе активности: занимайтесь йогой, бегом или просто выходите на длительные прогулки, в любом случае вы сможете чувствовать себя уверенно.







Надежность превыше всего



Надежность и гигиеничность – важнейшие аспекты во время критических дней. Внешне трусы для критических дней от Jack Kuba выглядят как совершенно обычное нижнее белье, только с более длинной и широкой ластовицей, внутри которой спрятаны впитывающие слои.



Верхний слой быстро впитывает и быстро высыхает, что обеспечивает ощущение сухости и комфорта в течение дня. Он изготовлен из натуральных, дышащих, гипоаллергенных тканей и способен нейтрализовать запахи. Второй слой - это супервпитывающий «умный» слой, он изготовлен из натуральной, антибактериальной ткани. Третий слой выполнен из влагонепроницаемой ткани, что предотвращает появление пятен на одежде.



Белье для критических дней сделано из гипоаллергенных материалов по технологии, которая нейтрализует запахи, не используя химикаты, поэтому они безопасны в использовании.



Практичное решение



Трусы для критических дней от Jack Kuba – это не только модная новинка, но и практичное и экологичное решение для современной женщины.



Среднестатистическая женщина за свою жизнь использует от 10 000 до 17 000 одноразовых средств гигиены, которые после использования превращаются в отходы. Белье для критических дней от Jack Kuba — это выбор в пользу чистоты окружающей среды. Кроме того, что само белье предназначено для многоразового использования, оно еще и изготовлено из органических и экологически чистых тканей, а кружевные вставки на моделях выполнены из остатков тканей, использовавшихся в Домах Высокой моды.







Белье для критических дней от Jack Kuba подходит девочкам и женщинам всех возрастов во время особенных дней. В коллекции представлены модели разных размеров и различной степени впитываемости.



Филиалы сети Jack Kuba расположены по всей стране: в Ашдод в ТЦ «Стар»; в Беэр-Шеве ТЦ «Гранд Каньон»; в Ришон ле-Ционе ТЦ «Захав»; в Хайфе в ТЦ «Кастра», «Синемоль» и «Хуцот ха-Мифрац»; в Тель-Авиве на ул. Ха-Меред 29, ТЦ «Ган ха-Ир», ТЦ «Рамат Авив» и на Кикар ха-Медина; в Нетании ТЦ «Ир ямим»; в Ашкелоне в ТЦ «Пауэр Сентер», а также в других городах. Вы можете найти ближайший к вам филиал по ссылке: https://jack-kuba.co.il/



