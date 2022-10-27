



"Трудовая мобилизация": В Госдуме РФ предложили отправить студентов на заводы

Ввести по всей России "Трудовую мобилизацию" для студентов предложил депутат Госдумы Ярослав Нилов, пишут росСМИ.



По его словам, такое нововведение даст возможность не снижать объемы производств, которые падают из-за отсутствия мобилизованных на производствах. Этот процесс должен стать перманентным, заявил парламентарий.



По его мнению, "трудовая мобилизация" даже полезна для студентов, потому что они получат практику и возможность дополнительного дохода.



Ранее российские власти заставили студентов почти 150 колледжей шить снаряжение для армии — от термобелья до спальных мешков, назвав эту принудительную работу акцией "Мы рядом".