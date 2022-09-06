



Тройной концерт



Лучше концерта популярного артиста может быть только концерт трех популярных артистов. Именно такой тройной концерт молодых украинских исполнителей KOLA+LAUD+SHUMEI пройдет в Тель-Авиве 24 сентября.

Эти ребята – настоящее открытие на современной украинской сцене и будущее шоу-бизнеса. Артисты, достойные внимания, которые уже сейчас диктуют свои правила и показывают новые музыкальные направления. Музыканты, покоряющие чарты Apple Music и Spotify. Новое поколение, которое гордо и мощно представляет украинскую музыку во всем мире.



Те, кто следят за музыкальными новинками, уже несколько лет слушают KOLA – украинскую певицу, буквально выстрелившую в 6-м сезоне конкурса «Голос країни». С великолепным вокалом и тонким восприятием мира, лирическая певица KOLA с началом войны изменила вектор творчества. Теперь её основная цель – единение и поднятие боевого духа украинцев. Хит «Чи разом?» добрался до первой позиции в чарте ТОП-100 Apple Musiс, а видео на трек собрало уже более 4 млн просмотров.

KOLA рассказывает о новом этапе в своем творчестве так: «Мой Instagram превратился в музыкальный дневник моих чувств. Это все произошло органично, я ничего не придумывала, и думаю, что именно он дал мне возможность и силы пережить боль за свою страну. Мой музыкальный дневник продолжает меня поддерживать и сейчас. Благодаря нашим людям я чувствую сильнейший энергообмен и взаимоподдержку между нами. Наши люди, украинцы – это мое вдохновение, мои переживания. У меня внутри накопилось много информации, которой хочется делиться с остальными. Изменилось все. Мелодия, голос, слова и вообще посыл. Сегодня я пишу то, что чувствую, это прямо прет изнутри, плюс я ничего не ожидаю, я просто делюсь своими чувствами».



Следующий участник концерта – брутальный романтик украинской R&B-сцены – LAUD. Его знают и любят по хитам «У Цю Ніч», «Вигадав», «2 Дні», «Подоляночка». Яркий представитель молодой украинской музыки. С начала войны дает благотворительные концерты со сбором средств на нужды украинцев и активно популяризирует украинскую песню как в Украине, так и за рубежом.



Третий артист – Shumei. Молодой и талантливый украинский исполнитель, за плечами которого хиты: «Пробач», «Тривога», «Онлайн». Искренний, с прекрасным вокалом и необыкновенной улыбкой, Shumei – настоящий любимец зрителей.

«Израиль – с Украиной. Мы знаем, что здесь живет большая диаспора, которая поддерживает нас» – говорят участники концерта.



ТРОЙНОЙ Концерт в Тель-Авиве , организованный совместно с крупнейшей волонтерской организацией помощи Украине в Израиле - Israeli Friends of Ukraine!

24.09.22, 20:00, B-SIDE (Yad Harutzim, 11, Tel-Aviv)



обычный – 119 шек, VIP – 169 шек.



Билеты на входе в день концерта: обычный – 149 шек, VIP - 199 шек.



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