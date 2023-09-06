



Троицкий о Пугачевой: Только с Гарри и Лизой она поняла радость быть мамой

Сейчас Алла Пугачева посвятила себя семейному очагу — наконец-то певица, оставившая сцену, может себе это позволить. Об этом в интервью сказал ее друг музыкальный критик Артемий Троицкий.



По его словам, если бы Пугачева собиралась вновь взять в руки микрофон, то уже давно бы собрала команду и приступила к репетициям. Но “сейчас об этом речь не идет – все мысли Пугачевой заняты только семьей”.



“У Аллы Борисовны теперь другая жизнь. Это надо понять и с этим надо смириться. У Аллы и Максима потрясающие дети. Лиза и Гарри изумительные, очень умненькие”, – сказал Артемий.



Он рассказал, что Примадонна уже несколько лет полностью погружена в заботу о детях: “Надо понимать довольно печальную вещь. Алле до рождения этих детей фактически не довелось вообще испытать радости материнства. Конечно, у нее есть дочь Кристина. Но она всегда жила у бабушки. У Аллы была карьера на первом месте. Она мамой никогда себя не чувствовала. Ничто уже ее от этого поздно обретенного материнского счастья не оторвет”.



По словам Троицкого, Пугачева может иногда появляться на публике, но возвращаться на сцену точно не будет.



Напомним, ранее Артемий рассказал, что, возможно, Примадонна еще вернется на сцену.