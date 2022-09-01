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TripAdvisor рекомендовал "Яд ва-Шем" как место для свиданий
01.09.2022 19:05 Ольга Белозерова

TripAdvisor рекомендовал "Яд ва-Шем" как место для свиданий

На сайте TripAdvisor можно найти рейтинг лучших романтических занятий для пар в Иерусалиме, и на первом месте в списке будет показан израильский национальный мемориал Катастрофы и Героизма - "Яд ва-Шем".

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Как отмечается, ошибка может быть связана с тем, что у "Яд ва-Шем" высокий рейтинг как у музея и много отзывов о глубоких и эмоциональных переживаниях. Скорее всего рейтинг для TripAdvisor составлял не человек, а алгоритм.

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