



Три знака Зодиака, которых весной накроет любовь

Астрологи перечислили знаки Зодиака, которым наступающая весна принесет любовь. Из двенадцати повезет только трем знакам – это Близнецам, Ракам и Девам. И профессионалы советуют уже начинать настраивать себя морально на серьезные перемены в личной жизни – они обязательно найдут "своего" человека.



БЛИЗНЕЦЫ (22 мая – 21 июня)



Долгое время Близнецам не удавалось наладить свою личную жизнь из-за комплексов и синдрома самозванца. В результате длительной и продуктивной работы над собой, а также борьбы со своими внутренними "тараканами" им все же удастся оставить позади проблемы и пойти вперед, начав жизнь с чистого листа.



Судьба подарит Близнецам надежного партнера по жизни, который сначала станет близким другом, а потом - второй половинкой.



РАК (22 июня – 22 июля)



Раки, которые долгое время страдали от одиночества, встретят человека, который покажется им забавным и смешным. Именно в это они и смогут влюбиться.



Несмотря на то, что в жизни Раков будут трудности и бытовые проблемы, они все же смогут расслабиться и позволят себе любить.



ДЕВА (24 августа – 23 сентября)



Девы весной 2023 года будут вдохновлены! Положительные эмоции и хорошее настроение будут притягивать в их жизнь светлых и хороших людей. Один из таких и окажется их второй половинкой.



Звезды советуют не закрываться от людей, и не пытаться избегать человека, который проявляет к ним знаки внимания.