Три редкие британские монеты проданы на аукционе за баснословные 1,5 млн

Три редкие британские монеты были проданы за ошеломляющую сумму в 1,44 миллиона долларов.



Среди них был “золотой соверен Генриха VII” номиналом 20 шиллингов. На аверсе монеты 1492 года на одной стороне изображен монарх, восседающий на троне, а на реверсе – большой королевский щит на розе Тюдоров. Неизвестный участник торгов заплатил за него 795 000 долларов на аукционе Heritage Auctions в Далласе, штат Техас, что намного превышает его первоначальную оценку в 492 000.

