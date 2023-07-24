



Три признака нестабильного брака, которые видны уже на свадьбе

Как свадебный фотограф, Шайла Херрингтон за свою карьеру видела множество молодоженов. Работая вместе со своим коллегой, она заметила несколько повторяющихся признаков, которые, по их мнению, указывают на потенциальный несчастливый брак и неотвратимость распада семьи.



Херрингтон чтобы поделилась своими наблюдениями в TikTok, отдав должное опытному фотографу, с которым она когда-то работала. Она объяснила: "Однажды я снималась у этого свадебного фотографа, и он сказал мне, что всегда может предсказать, продержится пара или нет, основываясь на трех признаках.



Каковы же признаки того, что брак рухнет?



Первый признак — это когда один из партнеров делает более трех семейных фотографий на свадьбе без супруга.



"Свадьба - это союз семей, празднующий любовь между парой. Исключение будущего члена семьи из нескольких фотографий вызывает опасения", - объясняет Херрингтон.



Второй признак — это когда гости со стороны жениха или невесты не упоминают второго супруга в своих поздравлениях.



"Обычно так происходит потому, что выбор жениха или невесты, с чьей стороны они пришли, им не нравится", — говорит фотограф.



Успешный брак зависит не только от любви между двумя людьми; это включает в себя принятие и поддержку их друзей и семьи. Если близкие люди искренне не любят вашего партнера, брак может столкнуться с трудностями.



Третий признак — это когда один из партнеров во время свадьбы проводит больше времени с гостями, чем со своим избранником.

