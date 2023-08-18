



Три признака, когда стоит срочно перезагрузить смартфон

Перезапуск устройства останавливает все текущие процессы и выключает процессор, а затем запускает их снова. Также при перезагрузке система переводит информацию из оперативной памяти на память жесткого диска. Это ускоряет работу устройства и делает его более стабильным.



Работа телефона замедлилась

Следует обновить систему, если программы начали медленно загружаться и работать. Перезагрузка в ряде случаев может устранить проблему.



Приложения "вылетают"

Если приложения начинают самостоятельно сворачиваться, это также сигнал, что телефон нужно перезагрузить. Это действие освободит устройство от накопившихся ошибок, и оно снова начнет работать корректно.



Смартфон не перезагружался более недели

Специалисты советуют регулярно перезагружать устройство во избежание сбоев в работе телефона. Оптимальная периодичность – раз в неделю. Этот простой шаг избавит вас от проблем с функционированием смартфона.