Три признака, когда стоит срочно перезагрузить смартфон
Перезапуск устройства останавливает все текущие процессы и выключает процессор, а затем запускает их снова. Также при перезагрузке система переводит информацию из оперативной памяти на память жесткого диска. Это ускоряет работу устройства и делает его более стабильным.
Работа телефона замедлилась
Следует обновить систему, если программы начали медленно загружаться и работать. Перезагрузка в ряде случаев может устранить проблему.
Приложения "вылетают"
Если приложения начинают самостоятельно сворачиваться, это также сигнал, что телефон нужно перезагрузить. Это действие освободит устройство от накопившихся ошибок, и оно снова начнет работать корректно.
Смартфон не перезагружался более недели
Специалисты советуют регулярно перезагружать устройство во избежание сбоев в работе телефона. Оптимальная периодичность – раз в неделю. Этот простой шаг избавит вас от проблем с функционированием смартфона.